Schoko-Diebe geschnappt: Zehnköpfige Bande beklaut Supermarkt

Himmelkron - Nach einem Bandendiebstahl im Landkreis Kulmbach wurden zehn Verdächtige festgenommen. Gegen sechs Beteiligte erging inzwischen ein Haftbefehl.

Die Polizei ertappte die Band auf frischer Tat. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Zivile Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth beobachteten am Freitagabend die Tat der Gruppe in einem Supermarkt. Kurz vor Ladenschluss postierten sich zwei Tatverdächtige im Außenbereich und öffneten die Schiebetüren am Eingang.

Dadurch konnten vier Diebe mit prall gefüllten Einkaufstaschen durch die offenen Türen aus dem Laden, ohne an den Kassen vorbeizumüssen.

Anschließend ging die Gruppe zügig zu einem bereitstehenden VW-Transporter samt Fahrer, Beifahrerin und zwei weiteren Tatverdächtigen.

Als mehrere Beteiligte der Gruppe ihre Einkaufstaschen mit Klebeband zuklebten, griff die Polizei zu. Alle zehn Verdächtigen wurden festgenommen.

Im Transporter entdeckten die Beamten weitere Taschen und Koffer mit mutmaßlichem Diebesgut. Sie hatten es offenbar gezielt auf Schokolade abgesehen, berichtete die Polizei: Süßwaren im Wert von mehreren hundert Euro wurden sichergestellt.