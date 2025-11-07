Großeinsatz in Augsburg: Verdächtiger mit Sturmhaube im ICE festgenommen
Von Roland Beck und Benedikt Zinsmeister
Augsburg - Großeinsatz am Augsburger Hauptbahnhof: Ein 40-Jähriger ist am Freitag in einem ICE zwischen Donauwörth und München von schwer bewaffneten Polizisten festgenommen worden, nachdem er bei Mitreisenden für Verunsicherung gesorgt hatte.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe ein Fahrgast kurz nach 13 Uhr einen Mann gemeldet, der im ICE 915 eine Sturmhaube trage.
15 Streifenwagen rückten daraufhin an. Einsatzkräfte seien dann beim planmäßigen Halt des Zuges am Augsburger Hauptbahnhof zugestiegen und hätten den Verdächtigen widerstandslos festgenommen.
Beamte mit Helmen und Maschinenpistolen waren im Einsatz.
Bei der Durchsuchung sei eine Sturmhaube gefunden worden, gefährliche Gegenstände oder Waffen jedoch nicht.
Die übrigen Reisenden konnten den Zug verlassen und ihre Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa