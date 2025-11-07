Großeinsatz in Augsburg: Verdächtiger mit Sturmhaube im ICE festgenommen

Augsburg - Großeinsatz am Augsburger Hauptbahnhof: Ein 40-Jähriger ist am Freitag in einem ICE zwischen Donauwörth und München von schwer bewaffneten Polizisten festgenommen worden, nachdem er bei Mitreisenden für Verunsicherung gesorgt hatte.

Der Mann sorgte im ICE nach München für Unruhe. Beim Halt in Augsburg griff die Polizei ein. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe ein Fahrgast kurz nach 13 Uhr einen Mann gemeldet, der im ICE 915 eine Sturmhaube trage.

15 Streifenwagen rückten daraufhin an. Einsatzkräfte seien dann beim planmäßigen Halt des Zuges am Augsburger Hauptbahnhof zugestiegen und hätten den Verdächtigen widerstandslos festgenommen.

Beamte mit Helmen und Maschinenpistolen waren im Einsatz.

Bei der Durchsuchung sei eine Sturmhaube gefunden worden, gefährliche Gegenstände oder Waffen jedoch nicht.