Großeinsatz in der Nacht: Verirrte junge Wanderer aus misslicher Lage befreit

Weinheim - Was als nächtlicher Ausflug begann, endete für eine Gruppe junger Erwachsener in einer Sackgasse. Feuerwehr und Polizei rückten zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion aus.

In der Nacht auf Sonntag rettete die Feuerwehr eine Gruppe aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 1.57 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Eine Gruppe im Alter zwischen 17 und 21 Jahren war im Waldgebiet nahe der Birkenauer Talstraße unterwegs und hatte in der Dunkelheit komplett die Orientierung verloren.

Sie saßen auf einer Böschung fest, eingekesselt zwischen dem Fluss Weschnitz auf der einen und einem steilen rutschigen Pfad auf der anderen Seite. Ein eigenständiges Vorankommen war demnach unmöglich.

Um die Gruppe aus ihrer misslichen Lage zu befreien, musste die Feuerwehr Weinheim eine Drehleiter einsetzen. Die Birkenauer Talstraße wurde komplett gesperrt. Von einer nahe gelegenen Eisenbahnbrücke aus gelang es, die jungen Leute sicher aus dem Waldgebiet zu bergen.