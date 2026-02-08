Schüsse auf Shishabar in Wedding: Polizei ermittelt im Milieu

Berlin - Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen, nachdem in Berlin-Wedding auf eine Shishabar geschossen wurde.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. (Symbolfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Die Polizei wurde gegen 9.15 Uhr zu dem Lokal gerufen, wie ein Behördensprecher sagte. Beamte hätten mehrere Einschusslöcher in der Fensterscheibe festgestellt. Verletzt worden sei niemand durch die Schüsse.

Kriminalisten sicherten an der Bar Spuren. Die Hintergründe waren laut Polizei unklar. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang gebe zu vergleichbaren Vorfällen in den vergangenen Wochen, erklärte der Sprecher.

Nach einer Zunahme von Vorfällen, bei denen auf Berlins Straßen Schüsse fielen, hat die Polizei ihre Maßnahmen verstärkt. Insbesondere im Herbst 2025 wurden vermehrt bewaffnete Auseinandersetzungen registriert.

Nach Schießereien im kriminellen Milieu warnte die Polizei zudem mit deutlichen Worten vor Schutzgelderpressungen.