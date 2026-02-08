Nach Streit am Arbeitsplatz: Männer bedrohen Frau zu Hause mit Schusswaffe

Neustadt bei Coburg - Mit einer Schreckschusswaffe haben drei Männer eine Frau im oberfränkischen Landkreis Coburg bedroht. Grund dafür war wohl ein Streit auf der Arbeit, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei ermittelt gegen drei Männer wegen Bedrohung, gegen einen von ihnen zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffenrecht. (Symbolfoto) © 123RF/michaeljayfoto

Worum es genau ging und in welchem Verhältnis die Beteiligten zueinander stehen, ist laut einem Polizeisprecher nicht bekannt.

Den Angaben zufolge standen am Freitagabend zwei 22-Jährige und ein 24-Jähriger gegen 20 Uhr vor der Haustür der 45 Jahre alten Geschädigten in Neustadt bei Coburg.

Einer der Männer soll dabei eine vermeintliche Schusswaffe in der Hand gehalten, aber nicht damit gezielt haben.

Die 45-Jährige habe die Haustür wieder geschlossen und die Polizei gerufen. Die drei Männer flüchteten. Einen der Täter fasste die Polizei in der Nähe des Tatorts, wie ein Polizeisprecher sagte. Die zwei anderen Männer seien zusammen bei einem der Täter zu Hause gestellt worden.

In der Wohnung seien neben der Schreckschusswaffe, mit der die Frau bedroht worden war, auch ein Einhandmesser und eine Machete gefunden worden. Laut Polizei wurden alle Gegenstände sichergestellt.