Großeinsatz in Erfurt: Mitten in der Nacht brennt's im Hochhaus

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Erfurt - In einem Hochhaus in Erfurt ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In einem Hochhaus in Erfurt ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

Mitten in der Nacht war es zu einer Rauchentwicklung in dem Hochhaus gekommen.
Mitten in der Nacht war es zu einer Rauchentwicklung in dem Hochhaus gekommen.  © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Mehrere Anwohner hatten gegen 1.50 Uhr eine Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes in der Kasseler Straße gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Schlimmeres konnte somit verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses war den Angaben nach nicht notwendig gewesen.

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Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Durch die Verrußungen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.  © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

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