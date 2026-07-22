Polizei verfolgt Paar nach lautem Sex in Imbissbude: Dann knallt es richtig

Ense - Nachdem ein Paar am frühen Mittwochmorgen in Ense im Sauerland lauten Sex in einer Imbissbude hatte, sind die beiden mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet und haben dabei einen Unfall gebaut.

Eine Anwohnerin hatte die Polizei auf die lauten Geräusche aus der Imbissbude aufmerksam gemacht. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau wurde anschließend ein hoher Alkoholpegel festgestellt. Das teilte die Polizei mit, nachdem zuerst der WDR berichtet hatte.

Eine Anwohnerin rief am frühen Morgen die Polizei, da sie laute Geräusche - offenbar von Menschen beim Geschlechtsverkehr - aus einer Imbissbude gehört hatte.

Ein Mann und eine Frau seien beim Eintreffen der Beamten dann in einem Auto bis nach Arnsberg-Neheim geflüchtet.

Da die Flüchtigen mit teils 140 Kilometern pro Stunde durch die Ortschaften rasten, verloren die Beamten den Angaben zufolge das Auto zunächst aus den Augen.

Kurz darauf wurden die Polizisten jedoch über einen Autounfall informiert und trafen am Unfallort den zuvor geflüchteten Mann, wie die Polizei weiter berichtete.