Kind (10) nach Schule spurlos verschwunden - am nächsten Tag spaziert es plötzlich in den Unterricht

München - Ein Vermisstenfall aus dem Münchner Stadtteil Grünwald fand ein kurioses - aber immerhin auch glückliches - Ende. Verschwunden war ein zehnjähriger Junge.

Ein Zehnjähriger ist von Dienstag bis Mittwoch spurlos verschwunden. Dann tauchte er völlig gesund und munter im Unterricht auf. (Symbolfoto) © 123rf/tatyanamakarova

Am Dienstagmorgen war das Kind noch ganz normal im Unterricht erschienen. Danach verschwand es spurlos.

"Nach der Schule geht er üblich in ein Tagesheim, welches gegenüber der Schule liegt. Dort kam er jedoch nicht an", teilte das Polizeipräsidium München am Dienstag mit.

Zu diesem Zeitpunkt lief bereits eine Öffentlichkeitsfahndung. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass sich der Zehnjährige in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Suche nach dem Kind endete jedoch abrupt, als der Junge am Mittwochmorgen wie gewohnt in den Unterricht kam.

Mutmaßlich hatte er zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, welchen Trubel er versehentlich ausgelöst hatte. Doch wo war das Kind den ganzen Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch?