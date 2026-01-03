Großeinsatz in Jena: Mann springt von Balkon

Jena - In den frühen Morgenstunden kam es " Am Rähmen" in Jena zu einem größeren Polizeieinsatz .

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten am frühen Morgen den Bereich "Am Rähmen" in Jena nach der Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus. © Johannes Krey

Anlass war eine Bedrohungslage, die von einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses ausgegangen war. Die Polizei sperrte das Umfeld des Gebäudes weiträumig ab.

Nach Angaben der Einsatzkräfte hielt sich der Mann allein in seiner Wohnung auf, sodass zu keiner Zeit eine unmittelbare Gefahr für andere bestand.

Da die Beamten jedoch von einem psychischen Ausnahmezustand ausgingen und eine mögliche Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Einsatz ausgeweitet.

Neben Kräften der Landespolizei kamen auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes zum Einsatz. Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützten die Maßnahmen.