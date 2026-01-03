Großeinsatz in Jena: Mann springt von Balkon
Jena - In den frühen Morgenstunden kam es "Am Rähmen" in Jena zu einem größeren Polizeieinsatz.
Anlass war eine Bedrohungslage, die von einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses ausgegangen war. Die Polizei sperrte das Umfeld des Gebäudes weiträumig ab.
Nach Angaben der Einsatzkräfte hielt sich der Mann allein in seiner Wohnung auf, sodass zu keiner Zeit eine unmittelbare Gefahr für andere bestand.
Da die Beamten jedoch von einem psychischen Ausnahmezustand ausgingen und eine mögliche Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Einsatz ausgeweitet.
Neben Kräften der Landespolizei kamen auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes zum Einsatz. Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützten die Maßnahmen.
Vorsorglich errichtete die Berufsfeuerwehr Jena unterhalb des Balkons ein Sprungkissen. Da es nicht gelang, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, bereiteten die Einsatzkräfte einen polizeilichen Zugriff vor.
Noch bevor es dazu kam, sprang der Betroffene gegen 9.45 Uhr über die Balkonbrüstung und landete auf dem Sicherungskissen. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Johannes Krey