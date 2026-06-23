Großeinsatz in Kleinstadt: Benzin-Angreifer festgenommen!

Lengerich (Kreis Steinfurt) - Im Rathaus der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Lengerich hat sich am Dienstag ein Mann mit Benzin übergossen.

In der Kleinstadt Lengerich lief ein größerer Polizeieinsatz. © David Ebener/dpa

Seit den Mittagsstunden war die Polizei mit zahlreichen Kräften im Bereich des Lengericher Rathauses vor Ort, wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber TAG24 erklärte.

Während die Hintergründe des Großeinsatzes zunächst noch unklar waren, bestätigte die Polizeisprecherin am Nachmittag, dass sich ein Mann im Rathaus mit einer "brennbaren Flüssigkeit" übergossen hatte.

Einem Bericht von "Bild" zufolge soll der Tatverdächtige damit gedroht haben, sich in unmittelbarer Nähe zu anderen Personen selbst in Brand zu setzen. Bestätigt sind diese Informationen von offizieller Seite bislang allerdings nicht.

Der Mann konnte inzwischen von Spezialkräften festgenommen werden. Die Sprecherin betonte zuvor, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden hat. Außerdem sollte der Bereich weitläufig umfahren werden.