Großeinsatz in Kleinstadt: Benzin-Angreifer festgenommen!
Lengerich (Kreis Steinfurt) - Im Rathaus der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Lengerich hat sich am Dienstag ein Mann mit Benzin übergossen.
Seit den Mittagsstunden war die Polizei mit zahlreichen Kräften im Bereich des Lengericher Rathauses vor Ort, wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber TAG24 erklärte.
Während die Hintergründe des Großeinsatzes zunächst noch unklar waren, bestätigte die Polizeisprecherin am Nachmittag, dass sich ein Mann im Rathaus mit einer "brennbaren Flüssigkeit" übergossen hatte.
Einem Bericht von "Bild" zufolge soll der Tatverdächtige damit gedroht haben, sich in unmittelbarer Nähe zu anderen Personen selbst in Brand zu setzen. Bestätigt sind diese Informationen von offizieller Seite bislang allerdings nicht.
Der Mann konnte inzwischen von Spezialkräften festgenommen werden. Die Sprecherin betonte zuvor, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden hat. Außerdem sollte der Bereich weitläufig umfahren werden.
Unterdessen berichteten die "Westfälischen Nachrichten", dass erste Mitarbeiter der Stadtverwaltung gegen 15 Uhr zurück an ihre Arbeitsplätze konnten. TAG24 hält euch hier auf dem Laufenden.
Erstmeldung vom 23. Juni, 14.36 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 15.34 Uhr.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: David Ebener/dpa