Vögel mit Armbrust hingerichtet: Polizei sucht Tauben-Töter

Kleve - In einem beschaulichen Naturpark in Nordrhein-Westfalen wurde eine arme Taube auf bestialische Weise getötet.

Mit diesem Pfeil aus einer Armbrust wurde eine Taube im Naturpark Kleve-Kellen erlegt. © Kreispolizeibehörde Kleve

Entweder ist der Tauben-Töter aus der Kleinstadt Kleve im Zeitalter der Jäger und Sammler hängen geblieben oder es handelt sich um einen herzlosen Tierquäler.

Im Naturpark der Stadt, nur wenige Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt, wurde am Montagmorgen eine verweste Taube entdeckt, die offensichtlich per Armbrust erlegt worden war, wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag mitteilte.

Der entsprechende Armbrustpfeil konnte sichergestellt werden, die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen.

Nur wenige Tage zuvor, am vergangenen Freitag, wurde laut Polizeiangaben bereits ein Haubentaucher - ein stattlicher Wasservogel mit lässiger Frisur - an einem nahe gelegenen See mit einer Armbrust abgeschossen und tödlich verwundet.

Da sich die beiden gefundenen Pfeile jedoch stark unterscheiden, war noch unklar, ob es sich um denselben Schützen handelt.