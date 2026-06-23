Feuer in altem Verwaltungsgebäude: Polizei sichert Spuren

Blankenburg - In einem leerstehenden Verwaltungsgebäude in Blankenburg ( Landkreis Harz ) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

Durch das Feuer sei laut Polizei "nur" ein Schaden von 500 Euro entstanden. © Polizeirevier Harz

Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in der Michaelsteiner Straße alarmiert, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Vor Ort eingetroffen stellten sie umgehend fest, dass in dem leerstehenden Gebäudekomplex Unrat in Brand geraten war.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Einsatzwagen und 18 Kameraden an. Gemeinsam konnten sie die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Durch das Feuer und der damit verbundenen starken Rauchentwicklung wurde jedoch niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge sei "nur" ein Schaden von 500 Euro entstanden.

Ermittler der Polizei sicherten vor Ort Spuren und beschlagnahmten den Brandort.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Eingeleitete Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.