Großeinsatz in Krankenhaus: "Verdächtige Person" zündet Pyrotechnik, hat sie auch Geiseln?

Aachen - In einem Aachener Krankenhaus gibt es derzeit einen großen Polizeieinsatz .

Die Beamten rückten am Montagabend mit zahlreichen Kräften zu der Aachener Klinik aus. © Ralf Roeger/dmp/dpa

Im Luisenhospital hält sich eine "verdächtige Person" auf - eine 65-jährige Frau, wie eine Sprecherin der Kölner Polizei am Montagabend berichtete. Sie habe die Klinik am Nachmittag betreten und sich in einem Raum verschanzt.

Es kam offenbar zu einer Rauchentwicklung im Inneren des Gebäudes, zu den Hintergründen lägen der Sprecherin aber keine Informationen vor. Die Bild-Zeitung berichtete, die Frau habe in dem Krankenhaus Pyrotechnik gezündet.

Die Räume in der näheren Umgebung seien evakuiert worden, schilderten die Beamten.

Zur Frage, ob die 65-Jährige bewaffnet sei und ob sie Menschen in ihre Gewalt gebracht hat, machten die Beamten vorerst keine Angaben. Dafür sei die Lage noch zu unklar, hieß es. Verletzte habe es nach Polizeierkenntnissen aber nicht gegeben.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei sowie Spezialkräfte sind vor Ort. Der Bereich um das Krankenhaus ist weiträumig abgesperrt. Ein dpa-Reporter sah vor Ort schwer bewaffnete Beamte mit Helmen, zudem kreiste ein Hubschrauber über dem Krankenhaus.