Großeinsatz in Mönchengladbach beendet: Ermittlungen laufen weiter

Mönchengladbach - In der Mönchengladbacher Innenstadt sind Einsatzkräfte die ganze Nacht über mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.

Auf der Korschenbroicher Straße wurde nach einem Unfall ein beschädigtes Auto entdeckt. © Federico Gambarini/dpa

Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Ein Teilstück der Korschenbroicher Straße war stundenlang gesperrt. Inzwischen sei der Bereich wieder freigegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Beamten waren gegen 0.45 Uhr zum Einsatzort gerufen worden. Zeugen hatten zunächst eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gemeldet.

Vor Ort stellte die Polizei eine größere Anzahl an Personen und Fahrzeugen fest, sagte die Sprecherin. Zudem sei es zu einem Unfall gekommen.

Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Weitere Angaben wollte die Sprecherin zunächst nicht machen.