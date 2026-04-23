Großeinsatz in Mönchengladbach beendet: Ermittlungen laufen weiter
Von Paul Schiffgens
Mönchengladbach - In der Mönchengladbacher Innenstadt sind Einsatzkräfte die ganze Nacht über mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.
Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Ein Teilstück der Korschenbroicher Straße war stundenlang gesperrt. Inzwischen sei der Bereich wieder freigegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin.
Die Beamten waren gegen 0.45 Uhr zum Einsatzort gerufen worden. Zeugen hatten zunächst eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gemeldet.
Vor Ort stellte die Polizei eine größere Anzahl an Personen und Fahrzeugen fest, sagte die Sprecherin. Zudem sei es zu einem Unfall gekommen.
Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Weitere Angaben wollte die Sprecherin zunächst nicht machen.
Zeugen werden nach dem Unfall vernommen
Auf Fotos vom Ort des Geschehens in der Nähe eines Schnellrestaurants ist ein beschädigter weißer Kleinwagen zu sehen, die Polizei hat zahlreiche Markierungen auf die Straße gezeichnet.
Für die Nachermittlungen war der Bereich bis zum Vormittag abgesperrt. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallort und setzte dabei auch eine Drohne ein. Zudem würden vier Personen als Zeugen vernommen, sagte die Sprecherin.
Es sei niemand festgenommen worden.
Erstmeldung am 23. April um 6.23 Uhr, Update um 11.13 Uhr.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa