Großeinsatz in Mönchengladbach: Streit endet mit Verletzten

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der Mönchengladbacher Innenstadt sind Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Von Paul Schiffgens

Mönchengladbach - In der Mönchengladbacher Innenstadt sind Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizei klärt die Hintergründe der Auseinandersetzung noch. (Symbolfoto)
Die Polizei klärt die Hintergründe der Auseinandersetzung noch. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Im Zuge dessen sei die Korchenbroicherstraße auf Höhe Rahracker aktuell in beide Richtungen gesperrt, erklärte eine Polizeisprecherin. Es gebe aber keine Gefahr für die Bevölkerung. 

Die Beamten waren gegen 0.45 Uhr zum Einsatzort gerufen worden. Zeugen hatten zunächst eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gemeldet.

Vor Ort stellte die Polizei eine größere Anzahl an Personen und Fahrzeugen fest, so die Sprecherin.

Sie sprachen kein Deutsch: Mann spuckt und greift drei Personen an
Polizeimeldungen Sie sprachen kein Deutsch: Mann spuckt und greift drei Personen an

Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Nähere Umstände waren zunächst unklar. 

Der Bereich sei für die Nachermittlungen noch immer abgesperrt. Die Polizei sichere Spuren am Unfallort und setze dabei auch eine Drohne ein.

Zudem würden vier Personen als Zeugen vernommen. Es sei niemand festgenommen worden.

Erstmeldung am 23. April um 6.23 Uhr, Update um 7.14 Uhr.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: