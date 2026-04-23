Großeinsatz in Mönchengladbach: Streit endet mit Verletzten

Mönchengladbach - In der Mönchengladbacher Innenstadt sind Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizei klärt die Hintergründe der Auseinandersetzung noch. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Im Zuge dessen sei die Korchenbroicherstraße auf Höhe Rahracker aktuell in beide Richtungen gesperrt, erklärte eine Polizeisprecherin. Es gebe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Beamten waren gegen 0.45 Uhr zum Einsatzort gerufen worden. Zeugen hatten zunächst eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gemeldet.

Vor Ort stellte die Polizei eine größere Anzahl an Personen und Fahrzeugen fest, so die Sprecherin.

Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Nähere Umstände waren zunächst unklar.