Großeinsatz in Mönchengladbach: Streit endet mit Verletzten
Von Paul Schiffgens
Mönchengladbach - In der Mönchengladbacher Innenstadt sind Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Im Zuge dessen sei die Korchenbroicherstraße auf Höhe Rahracker aktuell in beide Richtungen gesperrt, erklärte eine Polizeisprecherin. Es gebe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.
Die Beamten waren gegen 0.45 Uhr zum Einsatzort gerufen worden. Zeugen hatten zunächst eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gemeldet.
Vor Ort stellte die Polizei eine größere Anzahl an Personen und Fahrzeugen fest, so die Sprecherin.
Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Nähere Umstände waren zunächst unklar.
Der Bereich sei für die Nachermittlungen noch immer abgesperrt. Die Polizei sichere Spuren am Unfallort und setze dabei auch eine Drohne ein.
Zudem würden vier Personen als Zeugen vernommen. Es sei niemand festgenommen worden.
Erstmeldung am 23. April um 6.23 Uhr, Update um 7.14 Uhr.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa