Nackedei geht auf Polizist los: Beide müssen ins Krankenhaus

Wernigerode - Am späten Dienstagabend legte sich ein nackter Mann im Landkreis Harz mit der Polizei an. Der Abend endete für mehrere Personen im Krankenhaus.

Ein nackter Mann hat im Harz mehrere Polizisten angegriffen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Gegen 23 Uhr rückte die Polizei in die Straße "Hundertmorgenfeld" in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) aus, weil Zeugen dort laute Hilferufe gehört hatten.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen nackten 34-jährigen Mann, der Verletzungen an seinen Oberschenkeln aufwies, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Als die vier Beamten ihn ansprachen, griff der Nackedei sie unvermittelt an und wollte zuschlagen. Die Polizisten versuchten den 34-Jährigen aufzuhalten, dabei trat er mehrfach in die Richtung der Männer.

Ein Polizist wurde durch die Attacke an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch wurde ein Funkgerät beschädigt.

Die Streife rief Verstärkung und zu siebt konnten sie den Mann endlich festhalten. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands und seiner Verletzungen wurde der Notarzt gerufen.