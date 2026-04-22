Schwerverletzter Mann am Bahnhof abgelegt: Kripo ermittelt

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Ein Mann wurde schwer verletzt am Nordbahnhof in Ingolstadt abgelegt. Die Kripo ermittelt und hofft auf Zeugen.

Von Friederike Hauer

Ingolstadt - Nach dem Fund eines verletzten Mannes in Ingolstadt ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei sicherte Spuren am Nordbahnhof und im Hindenburgpark. (Symbolfoto)
Die Polizei sicherte Spuren am Nordbahnhof und im Hindenburgpark. (Symbolfoto)  © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde Rettungskräfte am Dienstag gegen 23.45 Uhr zum Ingolstädter Nordbahnhof alarmiert.

Vor Ort lag ein 23-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung musste der afghanische Staatsbürger noch in der Nacht notoperiert werden. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr, so die Polizei am Mittwoch.

Noch in der Nacht wurden Spuren gesichert: Ersten Ermittlungen zufolge hat sich die eigentliche Tat im Bereich des Hindenburgparks abgespielt. Das Opfer wurde danach am Nordbahnhof abgelegt.

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Um den Fall zu klären, werden Zeugen gesucht.

Wer auffällige Beobachtungen im Bereich zwischen zentralem Omnibusbahnhof, Hindenburgpark und Nordbahnhof gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0841/93430 bei der Polizei melden.

Titelfoto: David Inderlied/dpa

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