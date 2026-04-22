Schwerverletzter Mann am Bahnhof abgelegt: Kripo ermittelt

Ingolstadt - Nach dem Fund eines verletzten Mannes in Ingolstadt ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei sicherte Spuren am Nordbahnhof und im Hindenburgpark. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde Rettungskräfte am Dienstag gegen 23.45 Uhr zum Ingolstädter Nordbahnhof alarmiert.

Vor Ort lag ein 23-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung musste der afghanische Staatsbürger noch in der Nacht notoperiert werden. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr, so die Polizei am Mittwoch.

Noch in der Nacht wurden Spuren gesichert: Ersten Ermittlungen zufolge hat sich die eigentliche Tat im Bereich des Hindenburgparks abgespielt. Das Opfer wurde danach am Nordbahnhof abgelegt.

Um den Fall zu klären, werden Zeugen gesucht.