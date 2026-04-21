Großeinsatz in München: Personen zielen offenbar mit Waffe auf Autos

München - Eine verdächtige Beobachtung hat in München-Neuperlach am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Autofahrerin wählte den Notruf, als sie an einer Kreuzung zwei Menschen sah, die einen Gegenstand auf vorbeifahrende Fahrzeuge richteten .

Die Polizei suchte mit Hubschraubern nach den Verdächtigen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, vermutete die Frau, dass es sich dabei um eine Waffe handelte. Als die Frau ihr Auto anhielt, seien die beiden davongelaufen.

Wegen der unklaren Bedrohungslage rückte die Polizei umgehend mit einem Großaufgebot aus. Mehr als 20 Streifenwagen, zwei Hubschrauber und eine Drohne fahndeten nach den Flüchtigen.