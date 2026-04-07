Streit mit schrecklichen Folgen: Mann bei Unfall in Kleingarten tödlich verletzt
Von Kristina Remmert
Flörsheim - Es ist ein heftiger Streit mit schrecklichen Folgen: Ein Mann ist mutmaßlich nach einem Unfall in einer Kleingartenanlage in Flörsheim im hessischen Main-Taunus-Kreis gestorben.
Zuvor soll es zwischen dem tödlich Verletzten und einem anderen zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei am Dienstag zu dem Fall mitteilte.
Rettungskräfte und Polizei waren demnach in die Kleingartenanlage gerufen worden, der 69 Jahre alte Mann erlag trotz medizinischer Versorgung kurze Zeit jedoch später seinen Verletzungen.
Nach neuen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Verstorbene bei einem folgenschweren Unfall während eines Streits mit einem anderen Menschen verletzt wurde.
Zuvor habe auch ein entsprechendes Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden können, hieß es.
Die Polizei sei daher mit vielen Kräften vor Ort gewesen, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Umstände von Unfall und Streit waren zunächst unklar, nähere Auskünfte gaben die zuständigen Beamten noch nicht bekannt.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa