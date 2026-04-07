Streit mit schrecklichen Folgen: Mann bei Unfall in Kleingarten tödlich verletzt

Flörsheim - Es ist ein heftiger Streit mit schrecklichen Folgen: Ein Mann ist mutmaßlich nach einem Unfall in einer Kleingartenanlage in Flörsheim im hessischen Main-Taunus-Kreis gestorben.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Zuvor soll es zwischen dem tödlich Verletzten und einem anderen zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei am Dienstag zu dem Fall mitteilte.

Rettungskräfte und Polizei waren demnach in die Kleingartenanlage gerufen worden, der 69 Jahre alte Mann erlag trotz medizinischer Versorgung kurze Zeit jedoch später seinen Verletzungen.

Nach neuen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Verstorbene bei einem folgenschweren Unfall während eines Streits mit einem anderen Menschen verletzt wurde.

Zuvor habe auch ein entsprechendes Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden können, hieß es.