Großeinsatz in Quedlinburg: Bank nach verdächtigem Fund wieder offen

Quedlinburg - In Quedlinburg ( Harz ) fand am Freitagmorgen ein Polizeieinsatz in einer Bank statt.

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

In einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße wurde ein verdächtiger Gegenstand festgestellt, wie das Polizeirevier Harz mitteilte.

Die Beamten waren in großer Anzahl vor Ort und damit beschäftigt, den Ort für Fußgänger und Autofahrer abzusperren.

Die Absperrmaßnahmen in der Bahnhofstraße und der Turnstraße wurden inzwischen aufgehoben.

Spezialkräfte konnten versichern, dass von dem Gegenstand keine Gefahr ausgeht.