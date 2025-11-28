Großeinsatz in Quedlinburg: Bank nach verdächtigem Fund wieder offen

Nach einem verdächtigen Fund in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße bittet die Polizei, den Einsatzkräften vor Ort Folge zu leisten.

Von Isabelle Wiermann

Quedlinburg - In Quedlinburg (Harz) fand am Freitagmorgen ein Polizeieinsatz in einer Bank statt.

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. (Symbolfoto)
Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. (Symbolfoto)  © Sebastian Kahnert/dpa

In einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße wurde ein verdächtiger Gegenstand festgestellt, wie das Polizeirevier Harz mitteilte.

Die Beamten waren in großer Anzahl vor Ort und damit beschäftigt, den Ort für Fußgänger und Autofahrer abzusperren.

Die Absperrmaßnahmen in der Bahnhofstraße und der Turnstraße wurden inzwischen aufgehoben.

Spezialkräfte konnten versichern, dass von dem Gegenstand keine Gefahr ausgeht.

Weitere Informationen zu dem Gegenstand liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Originalmeldung von 9.06 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.09 Uhr.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

