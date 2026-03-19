Großeinsatz in Waldstück! Polizei sucht nach verdächtiger Person

Kellinghusen - Großeinsatz nordwestlich von Hamburg! In Kellinghusen sucht die Polizei derzeit nach einer Person, die mit einem gestohlenen Auto unterwegs war und vermeintlich auch eine Waffentasche bei sich getragen haben soll.

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot in einem Waldstück bei Kellinghusen im Einsatz. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 8.30 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er mit einem VW Golf zwischen Mühlenbarbek und Kellinghusen einen Waldweg nutzte und immer weiter in den Wald vordrang.

Die Beamten dachten zunächst, dass es sich um einen zuständigen Jäger handeln könnte, doch das bestätigte sich nicht. Nach TAG24-Informationen soll der Mann womöglich eine Waffentasche bei sich getragen haben.

Anschließend suchten die Einsatzkräfte die nahe gelegenen Teiche nach einem möglichen Angler ab, aber auch ohne Erfolg.

In der Zwischenzeit wurde der Golf überprüft, dabei wurde festgestellt, dass sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen von zwei unterschiedlichen Diebstählen außerhalb von Schleswig-Holstein stammten.