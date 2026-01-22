Großeinsatz mit Unterstützung aus Dresden: Was war in Lichtenstein los?

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei mussten am Donnerstag in ein Wohngebiet in Lichtenstein ausrücken.

Von Sarah Fuchs

Lichtenstein - Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei mussten am Donnerstag in ein Wohngebiet in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) ausrücken. Zuvor wurde eine starke Rauchentwicklung bei einem Wohnhaus gemeldet.

Zur jährlichen Überprüfung der Heizungsanlage war am Donnerstag ein Schornsteinfeger im besagten Wohngebiet unterwegs. Da der Bewohner des Hauses bereits die Male zuvor nicht angetroffen werden konnte, wurde der Schornsteinfeger von einem Polizisten sowie einem Schlüsseldienst begleitet. Der Bewohner war erneut nicht anzutreffen, stattdessen nahmen die Personen eine starke Rauchentwicklung wahr. Sofort wurde die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen. Das Haus wurde abgesperrt und mithilfe der Drehleiter bis ins Dachgeschoss untersucht - auch ein Fenster musste eingeschlagen werden. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, entdeckten die Einsatzkräfte bei der Inspektion des Hauses im Inneren eine unbekannte Substanz.

Mit Atemschutzmasken untersuchten die Feuerwehrleute das Haus. © Andreas Kretschel

Räucherofen sorgte für große Rauchwolken