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Großeinsatz nach Attacke auf Frau: Womöglich bewaffneter Mann verschanzt sich in Wohnung

Der Mann könnte bewaffnet sein.

Von Malte Kurtz

Münster - Nach einem Angriff auf eine Frau tummeln sich etliche Polizeikräfte um eine Wohnung in Münster.

In Münster läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild)
In Münster läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Während die Frau inzwischen aus der Wohnung raus ist, befindet sich der Angreifer weiterhin im Inneren.

Was den Großeinsatz brisant macht: Der Mann könnte bewaffnet sein, wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber TAG24 erklärte.

Mehr konnte die Polizei aus "einsatztaktischen Gründen" noch nicht sagen.

Die Polizei ist seit circa 8.30 Uhr im Einsatz. Aufgrund des laufenden Polizeieinsatzes wurde die betroffene Straße für den Verkehr gesperrt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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