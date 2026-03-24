Großeinsatz nach Attacke auf Frau: Womöglich bewaffneter Mann verschanzt sich in Wohnung

Münster - Nach einem Angriff auf eine Frau tummeln sich etliche Polizeikräfte um eine Wohnung in Münster.

In Münster läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Während die Frau inzwischen aus der Wohnung raus ist, befindet sich der Angreifer weiterhin im Inneren.

Was den Großeinsatz brisant macht: Der Mann könnte bewaffnet sein, wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber TAG24 erklärte.

Mehr konnte die Polizei aus "einsatztaktischen Gründen" noch nicht sagen.