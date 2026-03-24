528
Großeinsatz nach Attacke auf Frau: Womöglich bewaffneter Mann verschanzt sich in Wohnung
Münster - Nach einem Angriff auf eine Frau tummeln sich etliche Polizeikräfte um eine Wohnung in Münster.
Während die Frau inzwischen aus der Wohnung raus ist, befindet sich der Angreifer weiterhin im Inneren.
Was den Großeinsatz brisant macht: Der Mann könnte bewaffnet sein, wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber TAG24 erklärte.
Mehr konnte die Polizei aus "einsatztaktischen Gründen" noch nicht sagen.
Die Polizei ist seit circa 8.30 Uhr im Einsatz. Aufgrund des laufenden Polizeieinsatzes wurde die betroffene Straße für den Verkehr gesperrt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa