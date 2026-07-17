Großeinsatz nach Knallgeräuschen: Polizei rückt wegen vermeintlicher Schüsse aus

Berlin - Vermeintliche Schüsse haben am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz in Berlin-Gropiusstadt ausgelöst.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Einsatzkräfte waren gegen 20.40 Uhr nach Knallgeräuschen zum Käthe-Dorsch-Ring gerufen worden, teilte die Polizei mit.

Weil zunächst der Verdacht bestand, dass geschossen worden war, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.

Wie sich später herausstellte, waren die Knallgeräusche durch gezündete Pyrotechnik verursacht worden.

Dabei wurden mehrere Menschen, darunter Kinder und Erwachsene, leicht verletzt.