Großeinsatz nach Knallgeräuschen: Polizei rückt wegen vermeintlicher Schüsse aus
Von Elisa Luzia Bigdon
Berlin - Vermeintliche Schüsse haben am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz in Berlin-Gropiusstadt ausgelöst.
Einsatzkräfte waren gegen 20.40 Uhr nach Knallgeräuschen zum Käthe-Dorsch-Ring gerufen worden, teilte die Polizei mit.
Weil zunächst der Verdacht bestand, dass geschossen worden war, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.
Wie sich später herausstellte, waren die Knallgeräusche durch gezündete Pyrotechnik verursacht worden.
Dabei wurden mehrere Menschen, darunter Kinder und Erwachsene, leicht verletzt.
Im Zuge der Ermittlungen drangen Einsatzkräfte auch in eine Wohnung ein. Festnahmen gab es aber zunächst nicht. Die Sperrungen in der Umgebung dauerten rund eine halbe Stunde an. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa