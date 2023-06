Großeinsatz nach Schießerei in Hanau: Mann verletzt, Tatverdächtiger festgenommen

Hanau - Bei einem Schusswechsel am Abend des gestrigen Dienstags wurde in Hanau ein Mann verletzt.

Die Polizei rückte mit einem teilweise gepanzerten und mit Gewehren ausgerüsteten Großaufgebot an.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen sagte, schwebe der Verletzte aber nicht in Lebensgefahr. Ein Verdächtiger sei noch am Abend festgenommen worden.

Anwohner hatten demnach gegen 18.30 Uhr Schussgeräusche in einer Wohnung in der Wohnanlage Pioneer Park, einer ehemaligen Kaserne, vernommen. Daraufhin alarmierten die Zeugen die Polizei.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem teilweise gepanzerten und mit Gewehren ausgerüsteten Großaufgebot an und sperrten das Wohngebiet rund um den Tatort ab.

In der besagten Wohnung fanden die Beamten den Mann mit der Schussverletzung vor. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.