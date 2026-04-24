Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Polizei gibt mehrere Schüsse ab
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Rellingen - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! In Rellingen (Kreis Pinneberg) sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, seien die Schüsse von Seiten der Polizei aus abgegeben worden.
Da der Einsatz derzeit noch laufe, konnten keine weiteren Informationen gegeben werden. Auch nicht, warum es zu den Schüssen kam und ob es dadurch verletzte Personen gab.
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot von Kräften aus Schleswig-Holstein und Hamburg vor Ort. Auch der Polizeihubschrauber Libelle und Hunde sind im Einsatz.
Titelfoto: Florian Sprenger