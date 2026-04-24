Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Polizei gibt mehrere Schüsse ab

Rellingen - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! In Rellingen ( Kreis Pinneberg ) sind am Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen.

Die Polizei befindet sich derzeit in Rellingen, westlich von Hamburg, in einem Großeinsatz. © Florian Sprenger

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, seien die Schüsse von Seiten der Polizei aus abgegeben worden.

Da der Einsatz derzeit noch laufe, konnten keine weiteren Informationen gegeben werden. Auch nicht, warum es zu den Schüssen kam und ob es dadurch verletzte Personen gab.