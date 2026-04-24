Aus dem Nichts aufgetaucht: Ausgebüxte Rinder lösen nächtlichen Zusammenstoß aus

Holzgünz - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Autofahrer auf einer Kreisstraße im Landkreis Unterallgäu von zwei ausgebüxten Jungrindern überrascht. Der 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den Tieren .

Plötzlich standen zwei Rinder auf der Fahrbahn. (Symbolfoto) © Uwe Lein/dpa

An seinem Auto entstand dabei ein Schaden von etwa 6000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen.

Der 62-jährige Mann war den Angaben zufolge gegen 0.35 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Niederrieden unterwegs gewesen, als plötzlich die Jungrinder aus einem angrenzenden Waldstück auf die Fahrbahn liefen.

Beim Zusammenstoß mit den beiden Tieren blieb der Fahrer unverletzt. Die Rinder wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Bei einer anschließenden Fahndung gelang es der Polizei, fünf weitere frei laufende Jungrinder einzufangen und dem verantwortlichen Tierhalter zu übergeben.