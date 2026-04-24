Schock-Tat mitten in der Nacht: 37-Jähriger soll Vater umgebracht haben

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Ein Zeuge hält den Verdächtigen mitten in der Nacht fest: In Krefeld soll ein 37-Jähriger seinen Vater getötet haben. Ein Richter erließ bereits Haftbefehl.

Von Frank Christiansen

Krefeld - Ein 37-jähriger Mann soll in Krefeld seinen 69 Jahre alten Vater umgebracht haben.

In Krefeld soll ein 37-Jähriger seinen Vater getötet haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)
In Krefeld soll ein 37-Jähriger seinen Vater getötet haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Der Mann sei nach der Tat vor einem Mehrfamilienhaus von einem Zeugen festgehalten und von der Polizei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der 69-Jährige war in seiner Wohnung schwer verletzt aufgefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Gegen 3.30 Uhr hatte ein Zeuge den Verdächtigen auf der Straße vor dem Haus festgehalten und die Polizei alarmiert. 

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Bei dem Festgenommenen handele es sich um den Sohn des Opfers. Nach ersten Erkenntnissen stand er zur Tatzeit unter Drogeneinfluss.

Ein Ermittlungsrichter habe Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn angeordnet.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Weitere Angaben teilten die Ermittler mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen zunächst nicht mit.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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