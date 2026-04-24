Hyundai fängt an zu brennen: Fahrer und Kleinkind im Auto
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Leinefelde-Worbis - Auf der Bundesstraße 247 im Landkreis Eichsfeld hat am Donnerstag ein Hyundai gebrannt.
Zwischen Worbis und dem Abzweig Wintzingerode war das Auto plötzlich in Brand geraten, wie die Polizei am Freitag erklärte.
Der Fahrer sowie ein Kleinkind kamen mit dem Schrecken davon. Ein Rettungswagen wurde eingesetzt, um die beiden Fahrzeuginsassen zu betreuen.
Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nichtsdestotrotz wurde der Hyundai im vorderen Bereich stark zerstört und musste abgeschleppt werden.
Laut ersten Erkenntnissen soll ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein. Wegen des Einsatzes vor Ort kam es auf der B247 für rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Feuerwehr Worbis/Silvio Dietzel