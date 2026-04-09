Großeinsatz vor Sparkasse! Mann verschanzt sich in Filiale

Neuss - Großeinsatz der Polizei vor einer Bank! In Rommerskirchen haben Polizisten aktuell eine Sparkasse umstellt - ein Hubschrauber kreist über dem Gelände.

Die Polizei hat das Gebäude mit bewaffneten Einsatzkräften umstellt, ein Hubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. (Symbolbild) © -/ANC-NEWS/dpa, Friso Gentsch/dpa

Grund für den Einsatz ist offizieller Aussage einer Sprecherin zufolge ein mutmaßlich bewaffneter Mann, der die Bank gegen 16.24 Uhr betreten haben soll und überfallen wollte.

Es gebe momentan zwar Hinweise auf eine Schusswaffe, Geiseln soll der Mann aber nicht halten.