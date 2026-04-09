Großeinsatz vor Sparkasse! Mann verschanzt sich in Filiale
Neuss - Großeinsatz der Polizei vor einer Bank! In Rommerskirchen haben Polizisten aktuell eine Sparkasse umstellt - ein Hubschrauber kreist über dem Gelände.
Grund für den Einsatz ist offizieller Aussage einer Sprecherin zufolge ein mutmaßlich bewaffneter Mann, der die Bank gegen 16.24 Uhr betreten haben soll und überfallen wollte.
Es gebe momentan zwar Hinweise auf eine Schusswaffe, Geiseln soll der Mann aber nicht halten.
Laut der Polizeisprecherin ist der Mann alleine in der Sparkasse. Es bestehe daher keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Wie es heißt soll der Unbekannte niemanden bedroht oder Forderungen gestellt haben.
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Erstmeldung vom 9. April, 18.12 Uhr, aktualisiert um 18.55 Uhr.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa