Festnahme nach Brand in Psychiatrie: Patient soll Feuer gelegt haben
Von Jonas-Erik Schmidt
Aachen - Nach einem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus in Aachen hat die Polizei einen 21 Jahre alten Patienten festgenommen.
Er sei bereits am Dienstagabend – wenige Stunden nach dem Ausbruch des Feuers – von Mitarbeitern des Ordnungsamtes in der nahen Stadt Stolberg angetroffen worden, teilten die Ermittler mit.
Polizisten nahmen ihn daraufhin fest. Der Mann wird der schweren Brandstiftung verdächtigt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 21-Jährige eine Matratze in seinem Zimmer angezündet haben könnte. Das Geschehen habe sich in einem geschlossenen Teil der Klinik abgespielt, sagte ein Polizeisprecher.
Das Feuer war am Dienstag in der Klinik ausgebrochen. Schnell deutete sich an, dass es seinen Anfang in einem Patientenzimmer genommen hatte.
Der 21 Jahre alte Bewohner galt zunächst als verschwunden, ebenso wie ein weiterer 26 Jahre alter Patient. Auch dieser Mann wurde nach Angaben der Polizei mittlerweile gefunden – in Bochum. Gegen ihn richte sich aber kein Verdacht.
Menschen waren bei dem Feuer nicht verletzt worden. Teile des Krankenhauses sind derzeit nicht nutzbar.
In der psychiatrischen Einrichtung werden nach Angaben der Polizei Menschen behandelt, die wegen Fremd- oder Eigengefährdung zwangsweise eingewiesen wurden.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa