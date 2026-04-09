Festnahme nach Brand in Psychiatrie: Patient soll Feuer gelegt haben

Aachen - Nach einem Brand in einem psychiatrischen Krankenhaus in Aachen hat die Polizei einen 21 Jahre alten Patienten festgenommen.

Die Polizei hat nach einem Brand in einer Psychiatrie in Aachen einen Patienten festgenommen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Er sei bereits am Dienstagabend – wenige Stunden nach dem Ausbruch des Feuers – von Mitarbeitern des Ordnungsamtes in der nahen Stadt Stolberg angetroffen worden, teilten die Ermittler mit.

Polizisten nahmen ihn daraufhin fest. Der Mann wird der schweren Brandstiftung verdächtigt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 21-Jährige eine Matratze in seinem Zimmer angezündet haben könnte. Das Geschehen habe sich in einem geschlossenen Teil der Klinik abgespielt, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war am Dienstag in der Klinik ausgebrochen. Schnell deutete sich an, dass es seinen Anfang in einem Patientenzimmer genommen hatte.

Der 21 Jahre alte Bewohner galt zunächst als verschwunden, ebenso wie ein weiterer 26 Jahre alter Patient. Auch dieser Mann wurde nach Angaben der Polizei mittlerweile gefunden – in Bochum. Gegen ihn richte sich aber kein Verdacht.