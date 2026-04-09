Kind (4) von Hund attackiert: Halter flüchtet!
Forchheim - Ein vierjähriges Kind ist in Oberfranken von einem Hund gebissen worden.
Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittwochnachmittag mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Hans-Sachs-Straße in Forchheim unterwegs. Auf der anderen Straßenseite lief ein noch unbekannter Mann mit seinem Hund.
Als er die Straße überquerte, um zu seinem Auto zu gehen, rannte der Hund auf das Kind zu und biss es in die linke Körperseite. Das Kind sei zu Boden gestürzt. Über die Schwere seiner Verletzungen gab es bislang keine Informationen.
Der Mann fuhr mit seinem Auto davon, ohne sich um das Opfer seines Hundes zu kümmern.
Um den Fall zu klären, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Wer den Fall beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 09191/70900 bei der Polizeiinspektion Forchheim melden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa