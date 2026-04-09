Kind (4) von Hund attackiert: Halter flüchtet!

Forchheim - Ein vierjähriges Kind ist in Oberfranken von einem Hund gebissen worden.

Nach dem Angriff eines Hundes hofft die Polizei, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittwochnachmittag mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Hans-Sachs-Straße in Forchheim unterwegs. Auf der anderen Straßenseite lief ein noch unbekannter Mann mit seinem Hund.

Als er die Straße überquerte, um zu seinem Auto zu gehen, rannte der Hund auf das Kind zu und biss es in die linke Körperseite. Das Kind sei zu Boden gestürzt. Über die Schwere seiner Verletzungen gab es bislang keine Informationen.

Der Mann fuhr mit seinem Auto davon, ohne sich um das Opfer seines Hundes zu kümmern.