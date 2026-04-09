Mehr als 33 Stunden am Steuer! Polizei stoppt Lkw-Fahrer

Leipheim - Rund 33 Stunden lang soll ein 44-Jähriger ohne ausreichende Pausen am Stück durch Deutschland gefahren sein.

Die Polizei kontrollierte einen Lkw-Fahrer an der A8 in. Schwaben. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Bei der Kontrolle seines Sattelzugs mit rumänischem Kennzeichen am Mittwochnachmittag an der A8-Rastanlage Leipheim (Landkreis Günzburg) konnte der Mann keine Fahrerbescheinigung vorweisen.

Somit fehlte der Nachweis einer erlaubten Arbeitsaufnahme innerhalb der EU, wie die Polizei mitteilte.

Zudem hatte der Fahrer ersten Ermittlungen zufolge die Fahrerkarte einer anderen Person genutzt hatte, um die tatsächlichen Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern.

Bei der Auswertung der betreffenden Karte habe man dann unter anderem Lenkzeiten von mehr als 33, 29 und 25 Stunden am Stück ohne ausreichende Ruhezeiten festgestellt.