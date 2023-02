20.02.2023 09:43 Großer Polizei-Einsatz bei Marburg: Mann bedroht Sanitäter mit Schusswaffe

In Kirchhain bei Marburg in Mittelhessen kam es am heutigen Montagmorgen zu einem Polizei-Einsatz: Ein Mann hatte Sanitäter mit einer Schusswaffe bedroht.

Von Florian Gürtler

Marburg/Kirchhain - Zahlreiche Polizisten rückten aus, auch Spezialkräfte waren im Einsatz: In Kirchhain östlich von Marburg in Mittelhessen hatte ein 75-jähriger Mann eine Rettungswagen-Besatzung mit einer Schusswaffe bedroht. Zahlreiche Polizisten waren am frühen Montagmorgen in Kirchhain östlich von Marburg im Einsatz: Ein Mann hatte Angehörige des Rettungsdienstes mit einer Waffe bedroht. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Der dramatische Vorfall ereignete sich am heutigen frühen Montagmorgen in der Straße "In den Steinen", wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Rettungsdienst wegen eines gemeldeten medizinischen Notfalls ausgerückt. Die Sanitäter sprachen daher den 75-Jährigen in seiner Wohnung an. Der Senior reagierte jedoch äußerst abweisend und zog eine Waffe, mit welcher er die Besatzung des herbeigeeilten Rettungswagens bedrohte. Polizeimeldungen Tumult und Randale bei Karnevalsfesten: Polizei muss vielfach durchgreifen Ob es sich dabei um eine Pistole, ein Gewehr oder eine Schreckschusswaffe handelte, ist noch unklar. Sofort zogen sich die Sanitäter aus dem Haus zurück und alarmierten die Polizei, die umgehend zahlreiche Einsatzkräfte nach Kirchhain entsandte. Die brenzlige Situation konnte ohne Gewalt gelöst werden: "Polizeibeamte bewegten den 75-Jährigen dazu, seine Wohnung zu verlassen und mit der Polizei zu kooperieren", berichtete ein Sprecher. Gegen 7 Uhr ließ sich der Mann von Spezialkräften festnehmen. Die näheren Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa