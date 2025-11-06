Großer Polizeieinsatz an Berufsschule sorgt für Sperrung

Mölln - Die Polizei ist im Großeinsatz am Berufsbildungszentrum in Mölln vor Ort. Aktuell ist der Bereich um die Berufsschule herum großräumig abgesperrt.

Derzeit ist das Gelände um die Berufsschule großräumig abgesperrt. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage von TAG24 den Einsatz, konnte zunächst aber keine genaueren Details zum Vorfall nennen.

Die Polizisten sind laut eigenen Angaben um 8.20 Uhr ausgerückt und seitdem vor Ort.

Derzeit sei das Gelände um die Berufsschule herum großräumig abgesperrt worden. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor.

Laut den Lübecker Nachrichten (LN), berichten Schüler vor Ort, dass es eine Durchsage gab, dass die Schüler innerhalb der Schule dort bleiben sollen. Schüler, die sich außerhalb auf dem Gelände befinden, sollten dieses schnell verlassen.

Außerdem soll nach Informationen der LN die Polizei vor Ort einen Schüler festgenommen haben.