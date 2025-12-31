Schlimme Tat an Silvester: Teenager versucht 49-Jährige zu töten

Düsseldorf - Was ist in einer Wohnung am Rather Kreuzweg in Düsseldorf vorgefallen? Eine Mordkommission von Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf soll ein 16-Jähriger versucht haben, eine Frau umzubringen. © Matti Rosenkranz

Am Mittwochnachmittag (31. Dezember) meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei und gab an, dass es in der besagten Wohnung mutmaßlich zu einem Streit gekommen sei.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fand man eine 49-jährige Frau aus der Ukraine vor, die lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte.

Zudem konnte vor Ort noch ein 16-jähriger Teenager festgenommen werden, der dringend tatverdächtig ist.

Die 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.