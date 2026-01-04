Mann fliegt nach Streit aus Kneipe, kommt mit Waffe zurück: Großer Polizeieinsatz in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Erschreckender Zwischenfall am Samstagabend im hessischen Bad Kreuznach: Nach dem Rauswurf aus einer Gaststätte hat ein 60 Jahre alter Mann mit einer Waffe gedroht und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am frühen Sonntag mitteilte, war der sichtlich alkoholisierte und aggressive Senior gegen 22.30 Uhr mit einer bislang unbekannten Person in Streit geraten und in der Folge durch den Wirt sowie unterstützend zwei weitere Gäste aus der Kneipe verwiesen und aus dem Gebäude begleitet worden.

Er begab sich daraufhin den Angaben zufolge zu seinem Auto und holte eine Schreckschusswaffe. Anschließend kehrte er wieder in die Kneipe zurück und sprach eine Drohung aus. Dann fuhr er davon.

Da nicht auszuschließen gewesen sei, dass der 60-Jährige erneut zurückkehren könnte, wurde der Bereich vor der Kneipe durch Beamte abgesperrt.

Mit Unterstützung umliegender Dienststellen wurden zeitgleich Stadtgebiet und Wohnanschrift des Mannes überprüft - allerdings ohne Erfolg.