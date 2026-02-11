Großer Polizeieinsatz: Tote Frau und schwer verletzter Mann gefunden

Heilbad Heiligenstadt - Alarm in Heilbad Heiligenstadt ( Kreis Eichsfeld )! Dort läuft seit dem frühen Mittwochmorgen ein großer Polizeieinsatz .

In Heilbad Heiligenstadt im Landkreis Eichsfeld läuft ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Kurz vor 6.30 Uhr wurde im Bereich der Gartenstraße ein 39-Jähriger mit schweren Verletzungen festgestellt. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell in einem lebensbedrohlichen Zustand, teilten die Beamten mit.

Die Polizei leitete nach diesem Fund eine Fahndung nach der Partnerin des 39-Jährigen ein.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die Beamten eine leblose Frau im Bereich einer Bahnstrecke bei Heiligenstadt entdecken. Die Maßnahmen zur Identifizierung des Leichnams dauern an. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.