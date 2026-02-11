Großer Polizeieinsatz: Tote Frau und schwer verletzter Mann gefunden
Heilbad Heiligenstadt - Alarm in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld)! Dort läuft seit dem frühen Mittwochmorgen ein großer Polizeieinsatz.
Kurz vor 6.30 Uhr wurde im Bereich der Gartenstraße ein 39-Jähriger mit schweren Verletzungen festgestellt. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell in einem lebensbedrohlichen Zustand, teilten die Beamten mit.
Die Polizei leitete nach diesem Fund eine Fahndung nach der Partnerin des 39-Jährigen ein.
Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die Beamten eine leblose Frau im Bereich einer Bahnstrecke bei Heiligenstadt entdecken. Die Maßnahmen zur Identifizierung des Leichnams dauern an. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.
Die Hintergründe zur Tat sowie die genauen Umstände sind derzeit noch unklar. Weitere Informationen gab die Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.
Bei dem noch unklaren Vorfall könnte es sich um einen Suizid gehandelt haben. Normalerweise berichtet die Redaktion von TAG24 nicht über Suizide oder Suizidversuche. In diesem Fall hat sich die Redaktion dennoch für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
