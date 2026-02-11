Teenager schleudert Stuhl aus Schulfenster: Passantin nur knapp verfehlt

Nürnberg - Am Mittwochmorgen warf ein 16-Jähriger einen Stuhl aus dem Fenster einer Schule in Nürnberg - und traf dabei fast eine Passantin.

Der Schüler warf einen Stuhl aus dem Fenster. Archivfoto) © Armin Weigel/dpa

Der Metallstuhl sei nach Zeugenangaben gegen 9.40 Uhr aus dem dritten Stock neben der unbekannten Frau auf dem Gehweg gelandet, teilte die Polizei mit.

Der Schüler habe den Stuhl nach bisherigen Ermittlungen ohne bestimmten Anlass aus dem Fenster geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Einen Streit mit Lehrkräften oder Mitschülern habe es nicht gegeben.

Die Frau habe sich bei dem Vorfall am vergangenen Mittwochvormittag an den Fahrradständern vor der Mittelschule aufgehalten.