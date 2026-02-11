Überladener Anhänger fährt auf Felgen: Hat die Polizei einen Baustellen-Dieb gestoppt?

Weiden i.d. Oberpfalz - Weil er seinen Anhänger mit mutmaßlichem Diebesgut zu voll beladen haben soll, ist die Polizei in der Oberpfalz einem 64-Jährigen auf die Spur gekommen.

Zeugen meldeten den überladenen Anhänger, der immer wieder Ladung verlor, bei der Polizei. (Symbolbild) © 123rf/multitel

Zeugen hatten in der Nacht zum Mittwoch gemeldet, dass der überladene Anhänger in Weiden immer wieder Ladung verlor, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Überladung sei auch ein Reifen des Anhängers geplatzt.

Der 64-Jährige sei dennoch auf der Felge weitergefahren und habe dabei deutliche Spuren auf der Straße hinterlassen, die die Polizisten zu einem mutmaßlichen Tatort führten.

Demnach soll der Mann Metallteile und Erdkabel von einer Baustelle in Altenstadt an der Waldnaab im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab gestohlen haben.

Die Beamten stellten die mutmaßlich gestohlene Ladung bei der Kontrolle um kurz nach Mitternacht sicher.