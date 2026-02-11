Überladener Anhänger fährt auf Felgen: Hat die Polizei einen Baustellen-Dieb gestoppt?

In der Nacht verschwinden Metallteile und Kabel von einer Baustelle in der Oberpfalz. Wie dem mutmaßlichen Dieb ein zu kleiner Anhänger zum Verhängnis wird.

Von Lena Brandner

Weiden i.d. Oberpfalz - Weil er seinen Anhänger mit mutmaßlichem Diebesgut zu voll beladen haben soll, ist die Polizei in der Oberpfalz einem 64-Jährigen auf die Spur gekommen.

Zeugen meldeten den überladenen Anhänger, der immer wieder Ladung verlor, bei der Polizei. (Symbolbild)
Zeugen meldeten den überladenen Anhänger, der immer wieder Ladung verlor, bei der Polizei. (Symbolbild)  © 123rf/multitel

Zeugen hatten in der Nacht zum Mittwoch gemeldet, dass der überladene Anhänger in Weiden immer wieder Ladung verlor, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Überladung sei auch ein Reifen des Anhängers geplatzt.

Der 64-Jährige sei dennoch auf der Felge weitergefahren und habe dabei deutliche Spuren auf der Straße hinterlassen, die die Polizisten zu einem mutmaßlichen Tatort führten.

Schüsse in Oschersleben: Polizei schnappt 18-Jährigen mit Schreckschusswaffe
Polizeimeldungen Schüsse in Oschersleben: Polizei schnappt 18-Jährigen mit Schreckschusswaffe

Demnach soll der Mann Metallteile und Erdkabel von einer Baustelle in Altenstadt an der Waldnaab im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab gestohlen haben.

Die Beamten stellten die mutmaßlich gestohlene Ladung bei der Kontrolle um kurz nach Mitternacht sicher.

Ebenso den Anhänger. Gegen den 64-Jährigen wird nach Polizeiangaben wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Titelfoto: 123rf/multitel

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: