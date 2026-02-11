Fiese Masche: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Mühlhausen - Am Dienstagmorgen ist es in Mühlhausen zu einer Serie betrügerischer Anrufe gekommen.

Mit der Betrugsmasche versuchten Betrüger in Mühlhausen, an Wertgegenstände von Bürgern zu gelangen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Kriminalpolizisten aus – häufig unter dem Namen "Ackermann" – und versuchten, Bürgerinnen und Bürger um ihr Geld zu bringen.

Die Anrufer behaupteten, in der Nachbarschaft habe es zahlreiche Einbrüche gegeben. Teilweise war von Diebesbanden die Rede, die sich in der Nähe aufhalten würden.

Im weiteren Verlauf fragten die angeblichen Beamten gezielt nach Wertgegenständen in den Haushalten der Angerufenen und boten schließlich an, diese "zur Sicherheit" persönlich abzuholen.

Glücklicherweise reagierten alle Betroffenen besonnen. Sie beendeten die Gespräche, gingen nicht auf die Forderungen ein und informierten umgehend die echte Polizei.