Großes Gemecker vor Uni-Klinik: Ziegenbock belagert Freiburger Chirurgie

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Ohne Termin und Überweisung: Ein neugieriger Ziegenbock sorgt an der Klinik Freiburg für Aufsehen. Dabei war er nur seinem Hirten ausgebüxt.

Von Anika von Greve-Dierfeld

Freiburg - Ohne Termin und Überweisung: Ein ausgebüxter Ziegenbock hat sich auf das Gelände der Uni-Klinik Freiburg verirrt und neugierig vor der Eingangstür der chirurgischen Ambulanz Stellung bezogen.

Der Ziegenbock wartete brav vor dem Eingang der chirurgischen Ambulanz.
Der Ziegenbock wartete brav vor dem Eingang der chirurgischen Ambulanz.  © Bildmontage: -/Universität Freiburg/dpa

Das schwarz-weiß gemusterte Tier hatte aufmerksam durch die Glastür geblickt und war schließlich auch Mitarbeitern aufgefallen. 

"Da er weder Termin noch Überweisung dabeihatte, wurde über die Polizei der Hirte informiert", schrieb das Klinikum in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Zuvor hatten Anrufer der Polizei nach Worten eines Sprechers berichtet, dass sich besagter Bock bei einer nahe gelegenen S-Bahn-Haltestelle aufgehalten hatte.

Danach war das Tier wohl Richtung Klinik spaziert. Der Bock wurde den Angaben zufolge vom Gelände bugsiert und schließlich dem Hirten übergeben.

Titelfoto: Bildmontage: -/Universität Freiburg/dpa

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