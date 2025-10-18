Großkontrolle an Grenze: Polizei ertappt etliche Straftäter

Aachen - Bei einer großangelegten Polizeikontrolle im Dreiländereck bei Aachen haben Einsatzkräfte am Abend zahlreiche Straftaten festgestellt.

Die EU-Binnengrenzen werden inzwischen wieder intensiver überprüft. Bei einer großangelegten Kontrollaktion am Dreiländereck bei Aachen griff die Polizei etliche Male zu. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Außerdem nahmen sie drei Menschen fest, gegen die bereits ein Haftbefehl vorlag, wie Polizei in Aachen mitteilte.

Insgesamt gab es 31 Strafanzeigen, davon acht wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und zehn wegen ausländerrechtlicher Verstöße.

20 Mal wurden Menschen aus dem Verkehr gezogen, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren. Überdies wurden 113 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet.

Insgesamt seien 1987 Fahrzeuge und 1517 Personen kontrolliert worden, hieß es.

Bei den Kontrollen arbeitete die deutsche Polizei mit ihren Kollegen aus den Niederlanden und aus Belgien zusammen, insgesamt waren 400 Kräfte im Einsatz.