Gruppe betritt leer stehendes Haus: 20-Jähriger stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Lehesten - Am Mittwochabend hat sich ein junger Mann in Lehesten (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt.

Der Verunfallte (20) wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei erklärte, hatten vier junge Leute im Alter von 19 bis 22 Jahren unerlaubt ein leer stehendes Gebäude betreten.

Beim Versuch, eine Treppe hochzulaufen, rutschte ein 20-Jähriger auf der alten ramponierten Holztreppe aus und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Der junge Mann verletzte sich schwer und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.