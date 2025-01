Gruppenvergewaltigungen über WhatsApp vermeldet: Polizei mit deutlicher Warnung

Schweinfurt - Kam es in Schweinfurt ( Unterfranken ) binnen weniger Wochen zu gleich zwei sexuellen Übergriffen durch mehrere Geflüchtete? Eine verstörende WhatsApp-Rundmail hat die Polizei zu einer deutlichen Warnung bewogen.

Der Polizei lagen tatsächlich Meldungen zu sexuellen Übergriffen am Schweinfurter Roßmarkt vor, diese gestalteten sich jedoch deutlich anders. (Symbolfoto) © 123RF/teka77

Tatort soll der Roßmarkt in der bayerischen Hafenstadt gewesen sein. Laut der angsteinflößenden Messenger-Nachricht soll es dort Anfang Dezember des vergangenen Jahres sowie zu Beginn des neuen Jahres jeweils zu Gruppenvergewaltigungen gekommen sein.

Laut einer Polizeimeldung vom heutigen Sonntag stellten sich die Fälle jedoch gänzlich anders dar, als sie auf WhatsApp dargestellt wurden.

Während der weiter zurückliegende Fall laut der vermutlichen Falschmeldung zum Nachteil von zwei Mädchen in einer Tiefgarage stattgefunden haben soll, hätten sich wenige Wochen später angeblich vier afghanische Staatsbürger in einer öffentlichen Toilette an einer 19-Jährigen vergangen.

Laut Polizei soll es circa im selben Zeitraum tatsächlich zwei mögliche Fälle von sexuellen Übergriffen gegeben haben, von einer Gruppenvergewaltigung kann zum jetzigen Zeitpunkt aber keinesfalls ausgegangen werden. So wurde dem Bericht nach am 28. Dezember ein Vorfall gemeldet, bei dem es beim gemeinsamen, wohl aber einvernehmlichen Besuch einer Toilette, zu einem Übergriff eines Syrers gegen eine Frau kam.

Im zweiten Fall habe ein Algerier Anfang November 2024 in einem Parkhaus ebenfalls versucht, einer jungen Frau gegenüber übergriffig zu werden. Verhindert wurde dies durch Hinzurufen einer Freundin der Geschädigten.

In beiden Fällen soll zwischen den jeweils Beteiligten aber ein Nähe- beziehungsweise Kennverhältnis bestanden haben.