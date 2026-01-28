Grusel-Fund im Wald: Spaziergängerin findet abgetrennten Tierkopf
Tizian Gerbing
Beratzhausen - Nach dem Fund eines abgetrennten Rehkopfes an der Schwarzen Laber in der Oberpfalz ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei.
Eine Spaziergängerin hatte das Tierüberbleibsel am Dienstag auf einem Wanderweg zwischen Beratzhausen und Laaber entdeckt, wie die Polizei mitteilte.
Die 63 Jahre alte Jägerin erkannte nach Polizeiangaben sofort den glatten Schnitt und verständigte die Beamten.
In der Region waren zuvor bereits zwei Rehe mit abgetrennten Köpfen gefunden worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bislang unklar.
Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Region gemacht haben. Wer Hinweise geben kann, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen, sollt sich unter der Telefonnummer 09404/9514-0 bei der Polizeiinspektion Nittendorf melden.
