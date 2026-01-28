Grusel-Fund im Wald: Spaziergängerin findet abgetrennten Tierkopf

Beratzhausen - Nach dem Fund eines abgetrennten Rehkopfes an der Schwarzen Laber in der Oberpfalz ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei.

Die Polizei ermittelt, nachdem in einer Region mehrere abgetrennte Tierköpfe gefunden wurden. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Eine Spaziergängerin hatte das Tierüberbleibsel am Dienstag auf einem Wanderweg zwischen Beratzhausen und Laaber entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Die 63 Jahre alte Jägerin erkannte nach Polizeiangaben sofort den glatten Schnitt und verständigte die Beamten.

In der Region waren zuvor bereits zwei Rehe mit abgetrennten Köpfen gefunden worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bislang unklar.