Grusel-Vorfall: Mehrere Kinder auf Halloween-Tour angegriffen

Gräfenthal - In Gräfenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurden mehrere Kinder auf ihrer Halloween-Tour am Freitag angegriffen.

Die Kinder waren von Haus zu Haus gegangen und hierbei angegriffen worden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei zum Wochenstart erklärte, hatte sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr ereignet.

Eine 41-jährige Mutter hatte die Beamten alarmiert, weil ihr Kind und weitere Kinder von einem Mann attackiert wurden.

Den Angaben nach waren die Sprösslinge um die Häuser gezogen und auf der Jagd nach Süßigkeiten, als sie von dem Täter angegriffen wurden. Zwei Kinder stürzten bei der Attacke und verletzten sich leicht. Darüber hinaus wurden sie von dem Angreifer auch beleidigt.