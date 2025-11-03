Geheimraum hinter Vitrine: Weiteres Waffenlager gefunden

Der vierte Waffenfund in Remscheid innerhalb weniger Tage. In einer Autowerkstatt wurden 29 Maschinengewehre und drei Panzerbüchsen gefunden.

Von Marlen Rothenburg

Remscheid - Nach dem jüngsten Waffenfund ist es der vierte Fall in NRW bei dem ein beachtliches Waffenarsenal gefunden worden ist. Die 29 Maschinengewehre und drei Panzerbüchsen wurden in einer Autowerkstatt entdeckt.

Die Maschinengewehre waren hinter einer Vitrine im Keller versteckt.  © dpa/Polizei Wuppertal

Der 59-jährige Hauptbeschuldigte offenbarte der Polizei bei der Befragung den 1,20 Meter hohen Raum, der sich hinter einer Vitrine im Keller befand. Neben Schusswaffen wurden dort auch Handgranaten und Minen entdeckt.

Erst Ende Oktober fanden die Beamten in Remscheid über 300 Langwaffen in Geheimräumen. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesen Funden um scharfe Waffen handele, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Ob auch die Waffen aus der Autowerkstatt schussfähig sind, wird derzeit noch geprüft.

Feststeht, dass zumindest die Panzerbüchsen geeignet seien, um eine einfache Panzerung zu durchschlagen.

Ein Teil der 29 Maschinengewehre die im Keller einer Autowerkstatt gefunden worden sind.  © dpa/Polizei Wuppertal

Gegen den Hauptbeschuldigten wird unter anderem wegen des Besitzes von Kriegswaffen und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch weitere Personen sollen beteiligt sein.

