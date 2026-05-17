Güterzug muss Vollbremsung hinlegen: Mann begibt sich auf Gleisen in Lebensgefahr

Magdeburg - Ein Mann sorgte am Freitagabend am Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug für größeren Einsatz der Bundespolizei. Mehrere Züge mussten ihre Geschwindigkeit reduzieren.

Ein Mann hat sich auf Bahngleisen in Magdeburg in Lebensgefahr begeben. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte, wurde der Vorfall gegen 20.42 Uhr gemeldet. Darin hieß es, dass sich eine unbefugte Person an den dortigen Gleisen befinde.

Die Lokführer der dort fahrenden Züge wurden umgehend informiert, reduzierten ihre Geschwindigkeit und fuhren auf Sicht.

Der Lokführer eines Güterzuges entdeckte den Mann schließlich im Gleisbereich und leitete eine Bremsung ein. Anschließend hielt er den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Die Beamten rückten mit Blaulicht und Martinshorn an, übernahmen den Mann und brachten ihn aus dem Gefahrenbereich.

Gegen den 22-Jährigen aus dem Südsudan wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.