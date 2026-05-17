Streit mit Vermieter eskaliert: Gab es eine Ohrfeige?
Von Manuel Rank
Hof - Ein Streit um einen defekten Heizkörper zwischen einem Mieter und seinem Vermieter hat im oberfränkischen Hof einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Nach Angaben der Beamten gerieten die beiden Männer am Samstag kurz nach 13 Uhr bei einem Ortstermin in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Jahreis-Straße aneinander.
Der 33 Jahre alte Mieter hatte sich demnach über einen ausgefallenen Heizkörper in seiner Wohnung beschwert. Er wirft dem 41-jährigen Vermieter vor, ihm unvermittelt eine Ohrfeige verpasst zu haben.
Das bestreitet der Vermieter und schildert den Vorfall anders: Demnach sei der Mieter mit dem Fotografieren des Heizkörpers nicht einverstanden gewesen und habe die Löschung der Bilder verlangt.
In der Folge sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem er gegen einen Türrahmen gestoßen worden sei und sich am Kopf verletzt habe. Die Polizei leitete gegen beide Männer jeweils ein Strafverfahren ein.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa