Streit mit Vermieter eskaliert: Gab es eine Ohrfeige?

Hof - Ein Streit um einen defekten Heizkörper zwischen einem Mieter und seinem Vermieter hat im oberfränkischen Hof einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Hof. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Beamten gerieten die beiden Männer am Samstag kurz nach 13 Uhr bei einem Ortstermin in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Jahreis-Straße aneinander.

Der 33 Jahre alte Mieter hatte sich demnach über einen ausgefallenen Heizkörper in seiner Wohnung beschwert. Er wirft dem 41-jährigen Vermieter vor, ihm unvermittelt eine Ohrfeige verpasst zu haben.

Das bestreitet der Vermieter und schildert den Vorfall anders: Demnach sei der Mieter mit dem Fotografieren des Heizkörpers nicht einverstanden gewesen und habe die Löschung der Bilder verlangt.